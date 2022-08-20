Başkan Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar! | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, "Karşımızdakiler milletimize geleceği değil eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında, geçen yıl 13 lira olan çekirdeksiz sultani kurum üzümün TMO alım fiyatının 27 olarka belirlendiğini açıkladı.