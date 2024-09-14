Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayeti üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır." dedi.