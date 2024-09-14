Video Haber Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programından önemli açıklamalar

14.09.2024 | 19:55

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayeti üzerinden siyaset yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır." dedi.

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