Video Haber Başkan Erdoğan'dan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar | Video

18.11.2023 | 16:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına değinen Başan Erdoğan, "Müslümanlar buna layık mı? Değil, ama yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Bakın bütün batı dünyası haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Dün akşamki ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördük. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm, diğerinde de. Yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas da Hamas. Neymiş 7 Ekim'de Hamas'ın o çıkışı işte bu hali ateşledi diyorlar. Tabi kendilerine şunu söyledim, şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyor sunuz?" ifadelerini kullandı.

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