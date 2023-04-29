Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar | Video

TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün festivale katılarak alanlara geri döndü . Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te yaptığı açıklamada, "Bugün burada geleceğin, Birunileri, Ali Kuşçuları, Nuri Demirağlar var. Burada ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, girişimcileri var. Burada rahmetli dünürüm Özdemir Bayraktarları var." ifadelerini kullandı.