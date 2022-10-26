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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video 26.10.2022 | 20:34
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 19:08
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Boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı | Video 26.10.2022 | 18:20
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Mehmet Barlas | CHP hem saldırgan hem de beceriksiz 26.10.2022 | 16:36
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Melih Altınok | Vah vah, İsmail şimdi ne yapsın? 26.10.2022 | 16:33
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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 15:00
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TTB Başkanı Fincancı, sağlık kontrolünden geçirildi | Video 26.10.2022 | 15:00
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı böyle gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 10:48
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7 ilde Nefes-2 operasyonu başlatıldı | Video 26.10.2022 | 09:13
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SON DAKİKA! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı | Video 26.10.2022 | 09:19
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Hatalı sürücüler Drone'a takıldı! | Video 25.10.2022 | 18:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin yaptığı paylaşıma "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." notunu düştü.