Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin yaptığı paylaşıma "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." notunu düştü.