Başkan Erdoğan'dan yalan haberlere sert tepki "Her şeyleri bunların yalan... Hayatları yalan"
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Bosna Hersek'ten Karadağ'a geçeceğini de belirtti. Erdoğan çeşitli temaslarda bulunacağı Bosna Hersek'te ziyareti sırasında Tuzi şehrinde Osmanlı şehitliğini ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Afganistan'daki patlamayla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.