Başkan Erdoğan'dan yeni müjde: Yüzde 30'u aşan indirim geliyor! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri ve et fiyatları için indirim müjdesi geldi. Başkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir çok ürününde süratle indirime gidileceğini açıklarken, "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" dedi.