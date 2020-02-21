BBC Türkçe'nin yalanı ortaya çıktı! İşte "geçinemeyen" kadının gerçek hali | Video

BBC Türkçe’nin ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile yayımladığı algı operasyonu içerikli haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. BBC Türkçe haber sitesi, ‘Geçinemeyenler’ başlığı ile ülkede ekonomik durumun kötü halini yansıtan dizi serisi yayımlıyor. Bu haberlerde aileler ile röportaj yapılırken ekonomik koşulların kötü hali altı çizilerek vurgulanıyor. Ancak bu ailelerin gerçekte pek de maddi durumları kötü gibi durmuyor. İşte BBC Türkçe'nin algı operasyonu haberi ve gerçekler...