Video Haber Bercan Tutar | ‘Bombacı Barack’ın mutant hali: Biden

Bercan Tutar | ‘Bombacı Barack’ın mutant hali: Biden

Bercan Tutar | ‘Bombacı Barack’ın mutant hali: Biden
07.01.2021 | 10:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bercan Tutar | ‘Bombacı Barack’ın mutant hali: Biden 04:23
Bercan Tutar | ‘Bombacı Barack’ın mutant hali: Biden 07.01.2021 | 10:41
Hülya Güler | Ekonominin ‘coachella’sı: Davos 03:25
Hülya Güler | Ekonominin ‘coachella’sı: Davos 07.01.2021 | 10:39
Hasan Basri Yalçın 'Ortadoğu yeni döneme hazırlanıyor' 03:53
Hasan Basri Yalçın 'Ortadoğu yeni döneme hazırlanıyor' 07.01.2021 | 10:37
Okan Müderrisoğlu | Yine o çağrışım: ‘Mesele rektör ataması değil, anlasanıza!’ 03:53
Okan Müderrisoğlu | Yine o çağrışım: ‘Mesele rektör ataması değil, anlasanıza!’ 07.01.2021 | 10:35
Mehmet Barlas 'Gençlik olayları diye görülen gelişmelerin ertesinde hep otoriter rejim gelmedi mi?' 02:20
Mehmet Barlas 'Gençlik olayları diye görülen gelişmelerin ertesinde hep otoriter rejim gelmedi mi?' 07.01.2021 | 10:32
Mahmut Övür 'Boğaziçi’nden 60 darbesine' 04:26
Mahmut Övür 'Boğaziçi’nden 60 darbesine' 07.01.2021 | 10:29
Haşmet Babaoğlu 'Biden hayalleri ve gerçekler' 03:02
Haşmet Babaoğlu 'Biden hayalleri ve gerçekler' 07.01.2021 | 10:27
Engin Ardıç 'Erkekçe' 03:56
Engin Ardıç 'Erkekçe' 07.01.2021 | 10:25
SON DAKİKA: ABD’yi ‘6 Ocak Baskını’na götüren süreç! ABD’de neler oluyor? | Video 04:40
SON DAKİKA: ABD’yi ‘6 Ocak Baskını’na götüren süreç! ABD’de neler oluyor? | Video 07.01.2021 | 02:38
Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür | Video 00:48
Son dakika: Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a sansür | Video 07.01.2021 | 01:11
SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'tan protestoculara çağrı! Şimdi eve gitmeliyiz | Video 01:02
SON DAKİKA HABERİ: Donald Trump'tan protestoculara çağrı! Şimdi eve gitmeliyiz | Video 07.01.2021 | 00:58
ABD'den son dakika haberleri: Joe Biden'dan ABD'deki olaylara ilişkin ilk açıklama | Video 05:22
ABD'den son dakika haberleri: Joe Biden'dan ABD'deki olaylara ilişkin ilk açıklama | Video 07.01.2021 | 00:43
Son Dakika: ABD Kongre binasında kanlı baskın! Arbede sırasında bir kadın vuruldu | Video 03:41
Son Dakika: ABD Kongre binasında kanlı baskın! Arbede sırasında bir kadın vuruldu | Video 07.01.2021 | 00:05
Son dakika: ABD'de tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı 00:35
Son dakika: ABD'de tarihi kaos! Trump destekçileri Kongre binasını böyle bastı 06.01.2021 | 23:33
Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han aHaber'de! Erdoğan ile birlikte islamofobi'ye karşı savaşıyoruz | Video 29:29
Son dakika haberi: Pakistan Başbakanı İmran Han aHaber'de! Erdoğan ile birlikte islamofobi'ye karşı savaşıyoruz | Video 06.01.2021 | 23:03
ABD’de Trump destekçileri ile polis arasında arbede | Video 00:49
ABD’de Trump destekçileri ile polis arasında arbede | Video 06.01.2021 | 22:56
Son dakika: Arnavutluk Başbakanı'nın 'Çok iddialı bir süre' sözlerine Başkan Erdoğan'dan bomba yanıt! | Video 07:36
Son dakika: Arnavutluk Başbakanı'nın 'Çok iddialı bir süre' sözlerine Başkan Erdoğan'dan bomba yanıt! | Video 06.01.2021 | 21:19
Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 03:02
Türkiye'de 6 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 06.01.2021 | 20:21
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İmzalar atıldı! Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma... | Video 27:26
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: İmzalar atıldı! Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kritik anlaşma... | Video 06.01.2021 | 19:37
Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti | Video 00:23
Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na evlenme teklifi etti | Video 06.01.2021 | 18:35

Bercan Tutar'ın 07.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA