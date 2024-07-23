Bilal Erdoğan, ABD'deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi | Video

İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle döndü. Birinci olan takım İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan bir araya geldi. Gururlu olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Öğrencilerimizi bu tür ders dışı çalışmalarında desteklemek istiyoruz. Aslında biz bütün bir nesile örnek figürler örnek ekipler oluşsun istiyoruz." dedi.