Video Haber Bilal Erdoğan o gece yaşananları ilk kez SABAH'a anlattı: "15 Temmuz ihanetine ailecek direndik" | Video
Bilal Erdoğan o gece yaşananları ilk kez SABAH'a anlattı:

Bilal Erdoğan o gece yaşananları ilk kez SABAH'a anlattı: "15 Temmuz ihanetine ailecek direndik" | Video

17.11.2022 | 10:07

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk defa SABAH'a özel açıkladı. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris’ten İstanbul’a gelmesi, tankın üstüne çıkmaktan daha riskliydi. Tank değil savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu." dedi.

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