Bilal Erdoğan o gece yaşananları ilk kez SABAH'a anlattı: "15 Temmuz ihanetine ailecek direndik" | Video
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk defa SABAH'a özel açıkladı. Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris’ten İstanbul’a gelmesi, tankın üstüne çıkmaktan daha riskliydi. Tank değil savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu." dedi.