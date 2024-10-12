Bitlis’te PKK/KCK operasyonu 12.10.2024 | 10:35 Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, operasyon düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 hedef şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldı. Şahısların yapılan ev aramalarında, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.