Bolu’da yağan dolu nedeniyle beyaz örtü oluştu | Video
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur yağışı dolu yağışına döndü, bölgeyi etkisi altına aldı. Bölgede etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.
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