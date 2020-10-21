Böyle dolandırıcılık görülmedi... Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan böyle kayboldu | Video
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Adıyaman’da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs, takı masasına giderek takı vermek istediğini söyleyip bir sahte çeyrek altın verdi. Daha sonra takı masasına tekrar gidip kararını değiştirdiğini belirten şahıs, gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.