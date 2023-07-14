Video Haber Burhanettin Duran | Batı ile ilişkilerde yeni fırsat
Burhanettin Duran | Batı ile ilişkilerde yeni fırsat

Burhanettin Duran | Batı ile ilişkilerde yeni fırsat

14.07.2023 | 16:35

Burhanettin Duran'ın 14.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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