Video Haber Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması

Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması

Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması
04.05.2021 | 10:20

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Burhanettin Duran'ın 04.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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