Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması
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Burhanettin Duran | Normalleşmenin mantığı ve zamanlaması 04.05.2021 | 10:20
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İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü | Video 03.05.2021 | 17:43
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Burhanettin Duran'ın 04.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...