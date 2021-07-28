Video Haber Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video

Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video

Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video
28.07.2021 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 03:56
Salih Tuna | Davutoğlu’nun acıklı kusurcuğu 28.07.2021 | 13:25
Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video 01:09
Bylock'un lisanslı sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı | Video 28.07.2021 | 13:00
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 04:21
Hilal Kaplan | Kıbrıs’ın fondaşları ve beton 28.07.2021 | 13:22
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 04:45
Melih Altınok | Aşısızların pandemisiymiş! 28.07.2021 | 13:20
Engin Ardıç | Roma mızrağı 02:43
Engin Ardıç | Roma mızrağı 28.07.2021 | 11:22
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim | Video 03:46
İstifa eden CHP Kadın Kolları Başkanı Bakkal: "Yanlış giden oluşumun içerisinde görev almak istemedim" | Video 28.07.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 03:17
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Ailesi cinayetinde '100 Bin TL' detayı 28.07.2021 | 10:23
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 02:53
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 28.07.2021 | 10:30
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 02:18
Son dakika! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruşturma | Video 28.07.2021 | 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 02:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 28.07.2021 | 09:19
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 02:30
MSB'den acı haber: 2 asker şehit | Video 27.07.2021 | 23:13
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 02:34
Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 27.07.2021 | 23:11
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:59
SON DAKİKA | 27 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 27.07.2021 | 20:08
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 10:38
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti | Video 27.07.2021 | 19:39
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 09:41
Başkan Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu! Hedefimiz 500 milyon dolar | Video 27.07.2021 | 19:04
Okan Müderrisoğlu | Tunus... Eski Türkiye ve bugünün farkı! 03:53
Okan Müderrisoğlu | Tunus... Eski Türkiye ve bugünün farkı! 27.07.2021 | 17:12
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 00:45
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 27.07.2021 | 15:27
Mahmut Övür | HDP neden öfkeli, CHP neden rahat? 04:15
Mahmut Övür | HDP neden öfkeli, CHP neden rahat? 27.07.2021 | 16:33
Hasan Basri Yalçın | ‘Arap Baharı’ ve Tunus 03:23
Hasan Basri Yalçın | ‘Arap Baharı’ ve Tunus 27.07.2021 | 16:30
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 00:16
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 27.07.2021 | 16:19

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes'in Haziran ayında İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA