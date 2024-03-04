Video Haber Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber'e değerlendirdi
Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber'e değerlendirdi

Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Süha Özden depremi A Haber'e değerlendirdi

04.03.2024 | 22:10

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