Çete mağduru anne SABAHA ‘a konuştu
Doğal yollarla çocukları olmayan Vedat ve Selda Aydın çifti, 5 yıl önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirmeye karar verdikleri ilk çocuklarının doğumu için Beylikdüzünde ki Reyap hastanesini tercih etiler. Ancak hastane hiçte bekledikleri gibi çıkmadı. Çoktan hastane çetesinin eline düşmüştüler. Esaretleri ise cesur savcı bir ortaya çıkana kadar sürdü. Mağdur aile çete hakında suç duyurusunda bulundu.
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