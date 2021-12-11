Çevre Bakanı Kurum’dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
21:04
09:48
01:51
00:39
02:20
03:06
Marmara ve Ege’ye yağış uyarısı | Video 11.12.2021 | 18:20
02:17
02:58
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Buradan ne çıkar? 11.12.2021 | 15:36
04:06
Salih Tuna | Teoman Hoca ve zavallı ben 11.12.2021 | 15:34
11:30
03:18
Hasan Basri Yalçın | Diplomatik normalleşme 11.12.2021 | 12:20
04:21
Mahmut Övür | Türkiye’nin 5 küresel markası 11.12.2021 | 12:00
02:43
02:13
03:10
02:22
Kiralık depoda, kaçak alkol tesisi | Video 11.12.2021 | 00:16
00:53
Son dakika: Filistin mülteci kampında patlama | Video 10.12.2021 | 23:30
00:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bürokratları her fırsatta tehdit eden CHP'ye tepki göstererek, "Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde bürokrat direniyor yalanını piyasaya sürdünüz. Biz, diyoruz ki 'işte bahsettiğiniz bürokratlarımız buradalar' biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, Şehir Hastanelerimizi, Millet bahçelerimizi yaptıysak Kanal İstanbul'u da Allah'ın izniyle yapacağız" dedi.