Çevre Bakanı Kurum’dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bürokratları her fırsatta tehdit eden CHP'ye tepki göstererek, "Biz sizin ajandanızı çok iyi biliyoruz. Şimdi de Kanal İstanbul projesinde bürokrat direniyor yalanını piyasaya sürdünüz. Biz, diyoruz ki 'işte bahsettiğiniz bürokratlarımız buradalar' biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Nasıl ki dün Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizi, 1 milyonu aşan sosyal konutlarımızı, İstanbul Havalimanını, Şehir Hastanelerimizi, Millet bahçelerimizi yaptıysak Kanal İstanbul'u da Allah'ın izniyle yapacağız" dedi.