CHP değişmiyor! Özgür Özel HEDEPKK'yı böyle akladı: "Birileri istiyor diye şeytanlaştırmam" | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek HEDEPKK'yı akladı.
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