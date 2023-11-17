CHP değişmiyor! Özgür Özel HEDEPKK'yı böyle akladı: "Birileri istiyor diye şeytanlaştırmam" | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin" diyerek HEDEPKK'yı akladı.