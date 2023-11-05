Video Haber CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto: "Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi" | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto: "Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi" | Video

05.11.2023 | 16:14

CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefat yıl dönümünde düzenlenen törende bir vatandaş tarafından protesto edildi. Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasını "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerlemek" olarak nitelendiren protestocu, "Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, ikisinin elinden tuttu iş sahibi yaptı, makam sahibi yaptı" dedi.
Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi | Video 01:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto: "Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi" | Video 05.11.2023 | 16:14
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Al birini, vur ötekine | Video 31:26
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Al birini, vur ötekine" | Video 05.11.2023 | 14:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek’te konuştu | Video 09:14
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek'te konuştu | Video 05.11.2023 | 14:08
CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video 01:22
CHP Kurultayında partililer arasında gerginlik | Video 05.11.2023 | 09:15
Kahramanlar operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video 02:27
"Kahramanlar" operasyonunda 21 sığınak imha edildi | Video 05.11.2023 | 09:15
Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil 00:14
Selvi Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında dikkat çeken diyalog: Bunu yapman hiç hoş değil 05.11.2023 | 01:12
ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor 00:50
ABD’de Filistin’e destek gösterileri sürüyor 05.11.2023 | 00:22
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı 01:25
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı 04.11.2023 | 23:54
Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada 00:39
Şiddetli rüzgar masa ve sandalyeleri savurdu... O anlar kamerada 04.11.2023 | 22:38
Tekirdağ’da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 01:35
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış sokakları dereye çevirdi 04.11.2023 | 21:46
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 06:37
Almanya’da Filistin’e destek yürüyüşü 04.11.2023 | 21:45
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 03:39
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü 04.11.2023 | 21:45
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 00:49
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 04.11.2023 | 18:13
Başkan Erdoğan’dan Rize’de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım 07:21
Başkan Erdoğan'dan Rize'de yerel seçim mesajı: Güçlü bir ses çıkaralım 04.11.2023 | 20:38
Başkan Erdoğan: Hedefimiz Avrupa’nın batarya üretim üssü olmak | Video 18:29
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz Avrupa'nın batarya üretim üssü olmak" | Video 04.11.2023 | 17:22
Salih Tuna | Suçluyorum 04:17
Salih Tuna | Suçluyorum 04.11.2023 | 17:12
Burhanettin Duran | Astana’da entegrasyon için yeni adım 04:46
Burhanettin Duran | Astana'da entegrasyon için yeni adım 04.11.2023 | 16:43
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? 03:59
Melih Altınok | Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? 04.11.2023 | 16:33
Başkan Erdoğan’dan ’garantörlük’ vurgusu: Batı İsrail’e diyet borcunu ödüyor | Video 07:02
Başkan Erdoğan'dan 'garantörlük' vurgusu: Batı İsrail'e diyet borcunu ödüyor | Video 04.11.2023 | 13:11
Başkan Erdoğan, Tokayev’e TOGG hediye etti | Video 00:41
Başkan Erdoğan, Tokayev'e TOGG hediye etti | Video 03.11.2023 | 16:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA