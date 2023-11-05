CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e protesto: "Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi" | Video
CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, koltuğa oturmasının üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen protesto edildi.
Olayın ardından protestocu, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.
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