CHP'deki kirli para skandalında yeni detaylar! Çuval dolusu parayı o isim getirdi | Video

CHP'deki deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün ifade verdi. Soruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Skandala neden paraları ofise getiren ismin kim olduğu belirlendi. Öte yandan CHP'deki kirli para trafiğinde ifade sırası Fatih Keleş'e geldi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Keleş ifade vermek üzere savcılığa geldi.