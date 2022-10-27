CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video
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Mersin’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadın şöför A.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.