Video Haber CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video
CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video

CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video

27.10.2022 | 23:39

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CHP’li Belediyede görev yapan kadın şoför ‘Terör Örgütü Propagandası’ yapmaktan tutuklandı | Video 00:44
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Mersin’de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan kadın şöför A.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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