CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit!
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CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit! 21.04.2021 | 08:38
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | Video 20.04.2021 | 18:14
CHP Grup Başkanvkili Engin Altay, katıldığı yayında Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik imalı sözler sarf etti: “Umarım sonu Menderes’e benzemesin”