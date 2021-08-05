CHP'li vekilin şoförü basın emekçilerinin üzerine yürüdü | Video
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Türkiye bir yandan çıkan orman yangınlarına karşı mücadele verirken, bir yandan da dezenformasyona karşı mücadele veriyor. CHP'nin Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, hava müdahalesiyle ilgili dezenformasyon yayarken, bu durumu ortaya çıkaran basın çalışanları saldırıya uğradı. Zeybek'in şoförü kadın bir basın emekçisinin üzerine yürürken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuya tepki gösterdi ve "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız" dedi.