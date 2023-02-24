CHP'li yöneticiden sitem: Adalar'da 15 yıldır iktidarız ama bir binayı yıkıp yenileyememişiz | Video

CHP'li Adalar Belediyesi tarafından önceki gün deprem konulu bir panel düzenlendi. Panelde konuşma yapan CHP'li eski yönetici Arif Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalarda da iktidarız. Belediye Binamız riski yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız" eleştirisinde bulununca eski CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan tarafından sözü kesildi. Aydın'ı ardından söz alan Yaşar Çelik adlı vatandaş ise "Bu ruhsatları kim veriyor. Adalar'da bina yapılıyor İmar Müdürlüğü'nden bir görevli de gelip denetim yapmıyor" diyerek CHP'li yöneticilere sitem etti.