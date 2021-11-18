CHP'lilerin eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na HDP'li Demirtaş'tan destek geldi: Tarihi bir adımdır | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Helalleşme' çıkışı tartışmalara yol açtı. Birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterirken, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının önemli olduğunu aktaran Demirtaş, "Geçmiş hatalarımızla samimi, dürüst ve cesur bir şekilde yüzleşip, karşılıklı helalleşmeden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak çözemeyiz. Bu açıklama tarihi önemdedir ve mutlaka sahiplenilmesi, desteklenmesi ve güç verilmesi gereken ciddi bir adımdır." dedi. Muhalefetin diğer üyelerine de helalleşme çağrısı yapan Demirtaş, "Biz de kendi hatalarımızla yüzleşeceğiz" ifadesini kullandı. Kılıçdraoğlu'na destek veren bir başka isim ise FETÖ firarisi olan Emre Uslu oldu. Konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Uslu, 'Yetmez ama evet' diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.