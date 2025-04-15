Video Haber CHP'ye taktik Pensilvanya'dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın
CHP'ye taktik Pensilvanya'dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın

CHP'ye taktik Pensilvanya'dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın

15.04.2025 | 17:48

CHP'ye taktik Pensilvanya'dan! FETÖ firarisi yine sahneye çıktı: Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın

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