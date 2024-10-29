Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gökbey helikopterinin kokpitinde

29.10.2024 | 17:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın ürettiği Gökbey T 625 helikopterinin kokpitinde binerek bilgi aldı.

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