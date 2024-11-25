Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi değil kanunlar yaşatır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de 14 aydır devam ettiği soykırımlarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir, kadına şiddet uygulayan hakettiği cezayı çekmelidir" dedi. Muhalefetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden yarattığı tartışmalara değinen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği ‘sanal’ tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Sözleşme değil kanunlar yaşatır.
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