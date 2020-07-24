Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video
24.07.2020 | 13:49

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti...

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İstanbul Ayasofya Camii'nde tarihi Cuma namazı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı öncesinde Ayasofya Camii'de Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nden 1 - 5. ayetlerini okudu.

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