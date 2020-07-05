Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video 05.07.2020 | 22:53
01:08
Fahrettin Altun'dan Erdem Bayazıt'ın anısına anlamlı paylaşım | Video 05.07.2020 | 21:37
00:59
Van’da sel felaketi: 2 yaralı...Kümes hayvanları böyle kurtarıldı | Video 05.07.2020 | 19:52
01:51
01:31
03:51
01:26
21:36
02:12
11:14
04:44
00:18
00:21
CHP’li Kaboğlu, şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı! | Video 05.07.2020 | 00:47
00:22
Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye! Sultan Erdoğan!” sloganları attı | Video 05.07.2020 | 00:09
00:09
06:26
Son dakika! 4 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 04.07.2020 | 21:11
01:41
20:47
12:26
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.