Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı | Video
05.07.2020 | 22:53

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın ölümünün 12. yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

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