Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında önemli açıklamalar 04.10.2024 | 16:53 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında açıklamalarda bulundu VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, Hamas bahanesiyle önce Gazze'yi işgal etti; şimdi de Hizbullah bahanesiyle Lübnan'da kan döküyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede ateşkese, barışa, huzura her yaklaşıldığında, İsrail hükümeti bu süreci dinamitleyecek bir provokasyona imza atıyor. Ateşi tüm bölgeye yaymak, coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak için her yola başvuruyorlar. Uluslararası hukuk tamamen rafa kaldırılmış durumda" ifadelerini kullandı.