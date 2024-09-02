Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Samimiyiz, kararlıyız...
2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizi geleceğe taşıyacak anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız" dedi.
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