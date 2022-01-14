Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin açıklama | Video

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizin markasının daha da güçlenmesi, itibarının daha da artması noktasında uluslararası alanda isminin 'Türkiye' olarak kullanımının önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.