Video Haber Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası | Video
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası | Video

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Hello Türkiye' kampanyası | Video

13.01.2022 | 20:03

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İletişim Başkanlığı, ülkenin ulusal ve uluslararası isminin "Türkiye" olarak kullanımını, uluslararası mecralarda daha etkin bir şekilde duyurmak amacıyla "Hello Türkiye" adlı bir kampanya başlattı.

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