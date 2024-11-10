Video Haber Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü’nde toplandı | Video
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü’nde toplandı | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü’nde toplandı | Video

10.11.2024 | 16:50

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı. Saat 15.05'te başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımaları, bölgesel gelişmeler, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve terörle mücadele ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının gündemde olacağı öğrenildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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