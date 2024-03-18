DEM'li Abdulcebbar Barış CHP ile ortaklığı ve pazarlığı itiraf etti! | Video

CHP ile DEM Parti arasında yerel seçimler öncesi "kent uzlaşısı" adı altında yapılan kirli ittifaka ilişkin yeni detaylar ortalığa saçıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'li isimleri meclis üyesi adayı yapan CHP, Zeytinburnu'nda da DEM'le ortaklığının karşılığında Abdulcebbar Barış'ı 2. sıradan listeye sokmuştu. Barış, CHP ile yapılan pazarlığı açıklarken seçimin kazanılması durumunda belediye başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere kritik görevlerin DEM'li isimlere verileceğini söyledi.