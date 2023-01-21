Denizi kirleten gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza | Video
Denizi kirleten gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Denizi kirleten gemiye 12 milyon 596 bin TL ceza | Video 21.01.2023 | 21:27
21:25
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar | Video 21.01.2023 | 19:42
01:08
01:04
Sahada sürpriz evlenme teklifi | Video 21.01.2023 | 18:16
00:28
MSB, komandoların arazi tatbikat görüntülerini paylaştı | Video 21.01.2023 | 16:56
03:37
Melih Altınok | İmamoğlu, İyi Parti'ye geçer mi? 21.01.2023 | 16:51
04:03
Mahmut Övür | Kaybetme korkusu sardı 21.01.2023 | 16:48
03:41
Mehmet Barlas | The Economist neden Erdoğan’a savaş ilan etti? 21.01.2023 | 16:11
02:51
Başkan Erdoğan kitabını imzaladı, genç kız gözyaşlarını tutamadı | Video 21.01.2023 | 15:37
43:09
01:05
01:22
Ünlü sanatçı Goran Bregovic, "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti | Video 21.01.2023 | 14:18
07:33
03:28
Başkan Erdoğan’dan Bursa paylaşımı | Video 21.01.2023 | 12:42
01:37
Taksim'e akşam saatlerinde yağmur sürprizi | Video 20.01.2023 | 22:20
01:54
26:36
02:00
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı | Video 20.01.2023 | 20:36
03:36
Pendik’te yumruklu, taşlı, silahlı aidat kavgası kamerada: 2 yaralı | Video 20.01.2023 | 20:09
01:17
Alaplı 21.5 derecelik sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı | Video 20.01.2023 | 18:52