Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor: 11 ilde 142 bin konutun temeli atıldı | Video
Depremden büyük hasar alan konutların yeniden inşası için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 11 ilde temeli atılan 142 bin konutun teslimatları peyderpey yapılacak. Vatandaş hızla sıcak yuvasına kavuşacak.
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