Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor: 11 ilde 142 bin konutun temeli atıldı | Video

Depremden büyük hasar alan konutların yeniden inşası için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. 11 ilde temeli atılan 142 bin konutun teslimatları peyderpey yapılacak. Vatandaş hızla sıcak yuvasına kavuşacak.