Devlet Bahçeli: Devlet terörle masaya oturmaz, kıran kırana mücadele eder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Devlet terörle masaya oturmaz. Müzakere etmez. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder." diyen Bahçeli, DEM Parti'ye uzattığı elin yanlış yorumlanmaması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, "Uzattığım el hesapsız, samimi bir eldir. Farklı sonuçlar çıkaranlar yanlışın pençesindedir." dedi.