Video Haber Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü

02.11.2023 | 00:41

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler yeni bir sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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