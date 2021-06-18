Diyarbakır’da AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı | Video

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik güçleri olaydan sonra yaya olarak kaçan saldırganı ve yardım eden şüpheliyi yakaladı.