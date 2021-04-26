Doç. Dr. Mehmet Çabalak tam kapanma kararını A Haber'de değerlendirdi | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 18 günlük tam kapanma A Haber canlı yayınında Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çabalak tarafından değerlendirildi. Vaka sayılarında azalma olacağını belirten Doç. Dr. Mehmet Çabalak, "Bayram'dan sonra çok iyi rakamları konuşacağımızı düşünüyorum" dedi.