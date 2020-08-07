Döviz kuru üzerinden manipülasyon! Türkiye neden saldırıların hedefinde? | Video
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Mayıs 2013'te IMF'ye olan borucunu sıfırlayan Türkiye neden ekonomik saldırıların hedefinde? Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de haklarından taviz vermeyen Türkiye saldırların hedefinde! İşte Türkiye'nin ekonomik boyunduruktan kurtulma yolunda verdiği mücadele ve haklarını korumak için verdiği o mücadele...