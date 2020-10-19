Drone ve İHA tehdidine karşı üretilen "KALKA", kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunuldu | Video

Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ Ar-Ge Koordinatörü Yalçın, "KALKA adlı sistem, sabit ve tüfek tarzı olanlardan farklı, mobil olarak istenilen yere taşınabilmekte. ortam güvenliğini sağlamak için geliştirilen bir cihaz." dedi.