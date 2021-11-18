Düzce depremi Marmara depremini tetikler mi? Şükrü Ersoy'dan korkutan açıklama! "7.5'a kadar varabilir" | Video
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Düzce depremi ne anlama geliyor? Beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem hangi fay hattı üzerinde oldu? İstanbul'u da büyük ölçüde etkilemesi beklenen deprem yakın mı? Marmara fayında son durum ne? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sismik boşlukların olduğu vurgusunu yapan Ersoy, "Kaçınılmaz bu depremler yaşanacak. bir sismik boşluk alanı var. İzmit Körfezi ile Silivri arası buraya dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü 7'nin üzerinde bekliyoruz. 7.5'a kadar da varabilir. " dedi.