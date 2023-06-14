Eda Ece'nin depremzedeleri hedef alan sözleri tepki çekti: Salondakiler kahkaha ile karşılık verdi | Video

Oyuncu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine alaycı bir dille atıf yapan Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız herşeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." dedi.