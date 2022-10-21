Video Haber EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video
EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video

EGM personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı | Video

21.10.2022 | 16:49

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Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı Türk Polis Teşkilatında görev yapan tüm personelin etkinliği ve verimliliğini artırma amacıyla kolları sıvadı. Personel Daire Başkanlığı’nda yüz yüze görüşme günleri başladı ve her rütbeden 291 personel dinlenirken 137’sinin sorunu hızlıca çözüldü. Ayrıca Personel Bilgi Sistemi üzerinden gelen 5 bin 433 başvurudan 3 bin 779'u çözüme kavuşturuldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı yurt genelindeki emniyet teşkilatı personelinin sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Personel Daire Başkanlığı Eylül ayından itibaren başlatılan çalışmalarda eş görevi, çocuklarının eğitim öğrenim durumu, engellilik durumu, ailesel durumlar, şehit ve gazi yakını, yaş haddi, sağlık sorunları gibi mazeretleri olan Emniyet teşkilatı mensuplarımızın atama talepleri yerine getirilmesi için 6 bin 249 mazeret başvurusu incelendi. Bunlardan şimdiye kadar 4 bin 111'i çözüme kavuşturuldu. Aynı zamanda başkanlık içerisinde yüz yüze görüşme günleri başladı. Şu ana kadar her rütbeden 291 personel dinlendi. 137'sinin sorunu hızlıca çözüldü.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME DÖNEMİ BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğünce yüz yüze yapılan görüş günlerinin İl Emniyet Müdürlüklerinde de yapılması kararını aldı. Bunların yanı sıra başkanlık bünyesinde sorun, istek ve şikayetleri dinlemek üzere sistem kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan sistemde polisler sıkıntı ve düşüncelerini ister 0312 462 17 63 -1765 -1766 nolu telefonlardan ister POLNET üzerinden bildirebiliyor. Üstelik sorunlarının çözüm aşamalarını da sistem üzerinden takip edebiliyor.

3 BİN POLİSİN TALEBİ YERİNE GETİRİLDİ

Önceki dönemlere ait çalışmalara eklenen bu yeni uygulamalar sayesinde geçen yıla göre canına kıyan personel sayısının daha da düşmesi hedefleniyor. Şuana kadar ülke geneli personel görüş gününe gelen personel sayısı 291 PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden gelen talep sayısı 5 bin 433 başvuru 3 bin 779'u çözüme kavuşturuldu. İletişim Merkezine gelen telefon ile başvuru sayısı 239'dur.

32 BİN PERSONELE TEBRİK MESAJI

Emniyet personelinin düğün ve nikah törenlerinde tebrik mesajı iletildi. Eylül ayı başından günümüze kadar 533 düğün ve nikah törenin de tebrik mesajı okundu. Ayrıca; tüm teşkilat mensuplarının 10-20-30 yıllarını tamamlayan ve doğum günü olan tüm personeline Eylül ayından günümüze kadar 32 bin 271 personelimize tebrik mesajı gönderildi.

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